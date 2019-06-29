Швидко та прикриваючи тил: як українські бійці провели демілітаризацію біля Станиці Луганської

Швидко та прикриваючи свій тил – так наші оборонці біля Станиці Луганської покидали свої позиції. Відійшли лише на кілька сотень метрів.

Демілітаризацію проводять під повну тишу. Тут стрілянину та вибухи вже не чули більше двох тижнів. Спокійно і нині, через добу після розведення військ.

Натомість на іншій ділянці фронту про таку тишу українські армійці лише мріють. Під Донецьком вогонь лунає майже цілодобово. Бійці ледве встигають перепочити. Кажуть, що останній тиждень ворог неначе оскаженів. Поводиться непрогнозовано.

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Загостренням бійці називають, коли ворог відкриває вогонь з артилерії. Лише на ці позиції за тиждень окупаційні війська випустили більше сотні мін та снарядів. Обстрілами ворог керував за допомогою безпілотників. Хлопці впевнені: їх обстрілювали не місцеві ополченці, а кадрові російські військові.

З ротацією окупантів тут на передовій і пов’язують загострення. Мовляв, щороку в цю пору російські найманці перетворюють Донбас на випробувальний полігон.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Путін згадав Зеленського та війну на Донбасі під час прямої лінії.

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