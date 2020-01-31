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Швидші за Формулу-1. В чому переваги спортивних електромобілів

Електроавтомобілі встановлюють рекорди швидкості на гоночних автодромах, навіть боліди Формули-1 їздять повільніше. В електрокарах менша вага і потужніші двигуни. Після перегонів потужні автовиробники технології переносять у масові автомобілі і переконують, що майбутнє вже настало.

Електричні гоночні автомобілі зовнішньо не відрізняються від болідів з двигуном внутрішнього згорання. Однак електрокари швидші, адже і важать менше, і потужність більша – 500 кіловат, а це 680 кінських сил. Традиційно великі автовиробники на перегонах відточують передові технології, а потім використовують їх у масовому виробництві. Деталі у сюжеті Андрія Гетьмана.

Нагадаємо, європейська організація Euro NCAP провела серію краш-тестів, в яких брали участь електромобілі Volkswagen e-Up!, Aiways U5 та MG ZS.

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