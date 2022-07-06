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Искалечены пулями, но несокрушимы духом: защитники Азовстали рассказали о российском плену

Маргарита Верещагина Видеоредактор Андрей Почтев

Их ждали несколько месяцев и наконец – герои на свободе. На прошлой неделе из плена вернулись 144 защитника Мариуполя, отчаянно защищавшие город и Азовсталь с начала российского нашествия.

Все – искалечены пулями и обломками, но крепки духом. Воины приходят в себя после пережитого в больнице Запорожья и мечтают о том, чтобы все их собратья, которые до сих пор в заложниках оккупантов, так же вернулись домой.

Владимир стал 300-м в начале мая, когда под его автомобиль влетел вражеский снаряд. Затем – госпиталь в бункере, а через несколько недель – выход воинов с завода и российский плен.

В соседней палате запорожской больницы – 20-летний нацгвардеец Владислав с пулевым ранением конечности. Парень вспоминает – в госпитале боевиков на них пытались давить.

– Пытались нас морально угнетить. Зачем пошел воевать типа, ну им это не объяснить. Они на нас были злы, потому что их мужья, сыновья в Мариуполе воевали против нас. И я так понимаю, там и остались.

Врачи говорят, все раненые воины в удовлетворительном состоянии. Но впереди у них продолжалась реабилитация. Чиновники же обещают им всяческую помощь. В частности, с временным жильем.

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