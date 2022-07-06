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Факти / Відео / Україна

Скалічені кулями та незламні духом: оборонці Азовсталі розповіли про російський полон

Маргарита Верещагіна Відеоредактор Андрій Почтєв

На них чекали кілька місяців і нарешті – герої на волі. Минулого тижня із полону повернулися 144 оборонці Маріуполя, що відчайдушно боронили місто та Азовсталь від початку російської навали.

Усі – скалічені кулями та уламками, але міцні духом. Воїни оговтуються після пережитого у лікарні Запоріжжя та мріють про те, щоб усі їхні побратими, які досі у заручниках окупантів, так само повернулися додому.

Володимир став 300-м на початку травня, коли під його автівку влетів ворожий снаряд. Потім – шпиталь у бункері, а за кілька тижнів – вихід скалічених вояків з заводу та російський полон.

У сусідній палаті запорізької лікарні – 20-річний нацгвардієць Владислав, із кульовим пораненням кінцівки. Хлопець згадує – у шпиталі бойовиків на них намагалися тиснути.

– Намагалися нас морально загнобити. Навіщо типу пішов воювати, ну їм це не пояснити. Вони на нас були злі через те, що їх чоловіки, сини в Маріуполі воювали проти нас. І я так розумію, там і залишились.

Лікарі кажуть, усі поранені вояки у задовільному стані. Та попереду в них тривала реабілітація. Посадовці ж обіцяють їм усіляку допомогу. Зокрема, із тимчасовим житлом.

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