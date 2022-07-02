Июль, 02 в 20:03

Пограничник Павел Пиковец из Азовстали рассказал свою историю возвращения из российского плена.

Мужчина отметил, что 15 апреля он добрался до Азовстали в Мариуполе, где ему оказали первую медицинскую помощь. Там он находился больше месяца вместе с другими украинскими защитниками.

— Мне там поставили гипс, обработали раны и достали осколки. Потом уже я находился на Азовстале раненым до выхода 17 мая, — сказал он.

По словам пограничника, пребывание в плену ему хочется забыть как сон. Однако даже в трудные моменты Павла не покидала надежда, поскольку он знал, что дома его ждут жена и дочь.

Сейчас смотрят

– Хочется это все забыть как сон. Я не скажу, что пытки какие-то были. К тем, кто был из Азовстали, относились как-то по-другому. Уважали что-ли, боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов. Надежда была, надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться, и я знал для кого: для жены, для дочери. Они меня ждали и нужно было вернуться, – сказал Павел.

Отметим, что 29 июня произошел самый большой с начала войны обмен пленными. Из российского плена освободили 144 украинских бойца, среди которых 95 защитников Мариуполя и Азовстали.

Большинство защитников, которые вернулись домой, были тяжело ранены.