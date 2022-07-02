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Факты / Украина / Общество

Смотрели как на воинов: пограничник из Азовстали рассказал о пребывании в плену РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
прикордонник Павло Піковець

Пограничник Павел Пиковец из Азовстали рассказал свою историю возвращения из российского плена.

Мужчина отметил, что 15 апреля он добрался до Азовстали в Мариуполе, где ему оказали первую медицинскую помощь. Там он находился больше месяца вместе с другими украинскими защитниками.

— Мне там поставили гипс, обработали раны и достали осколки. Потом уже я находился на Азовстале раненым до выхода 17 мая, — сказал он.

По словам пограничника, пребывание в плену ему хочется забыть как сон. Однако даже в трудные моменты Павла не покидала надежда, поскольку он знал, что дома его ждут жена и дочь.

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– Хочется это все забыть как сон. Я не скажу, что пытки какие-то были. К тем, кто был из Азовстали, относились как-то по-другому. Уважали что-ли, боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов. Надежда была, надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться, и я знал для кого: для жены, для дочери. Они меня ждали и нужно было вернуться, – сказал Павел.

Отметим, что 29 июня произошел самый большой с начала войны обмен пленными. Из российского плена освободили 144 украинских бойца, среди которых 95 защитников Мариуполя и Азовстали.

Большинство защитников, которые вернулись домой, были тяжело ранены.

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