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Факты / Видео / Украина

Скандал в школе плавания Луцка: тренера уволили – не там готовил спортсменов

В Луцке скандал вокруг спортивной школы по плаванию. За подготовку рекордсменов, волынскому тренеру Владимиру отблагодарили увольнением за прогулы, потому что он готовил спортсменов в частном спортклубе, а не в школе.

Однако, такое решение сплотило воспитанников учреждения. Они встали на сторону тренера, потому что тот проявил инициативу.

Занимался чемпионами в другом месте, потому что в школе спускают на этот период воду. Причем он предупреждал руководство о таком шаге.

Но отбывать свои часы на работе тренер должен, говорят в школе. Трудовую дисциплину нарушил – теперь будет искать другую работу.

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В защиту тренера стали спортсмены и их родители, собираются идти в суд.

Ранее Факты ICTV писали про скандал в черниговской школе. Там школьнику с инвалидностью запретили танцевать на выпускном.

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