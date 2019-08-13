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Факти / Відео / Україна

Скандал в школі плавання Луцька: тренера звільнили – не там готував спортсменів

У Луцьку скандал довкола спортивної школи з плавання. За підготовку рекордсменів, волинському тренерові Володимиру віддячили звільненням за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі.

Однак, таке рішення згуртувало вихованців закладу. Вони стали на бік тренера, бо той проявив ініціативу.

Займався чемпіонами в іншому місці, бо у школі спускають на цей період воду. При чому він попереджав керівництво про такий крок.

Та відбувати свої години на роботі тренер мусив, кажуть в школі. Трудову дисципліну порушив – то тепер шукатиме іншу роботу.

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На захист тренера стали спортсмени та їхні батьки, збираються йти до суду.

Раніше Факти ICTV писали про скандал у чернігівській школі. Там школяреві з інвалідністю заборонили танцювати на випускному.

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