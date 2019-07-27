Скниловская трагедия: как сегодня живут пострадавшие и виновники

Трагедия, которая останется в памяти поколений – 17 лет назад на Скниловском аэродроме произошла едва ли не самая большая катастрофа Украины. Во время воздушного авиашоу на зрителей упал истребитель Су-27. Тогда погибли 77 человек. Среди них 28 – дети.

Это была жаркая суббота 27 июля. На Скниловском аэродроме посмотреть бесплатное авиашоу пришли почти десять тысяч человек. Пилоты первого класса Владимир Топонарь и Юрий Егоров демонстрировали фигуры на Су-27. Они пытались на низкой высоте выполнить полупетлю.

Но вдруг истребитель неудачно вышел из полупетли, на слишком маленькой высоте перевернулся и врезался прямо в толпу.

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Боль от потери родных осталась глубоко в сердце, но до сих пор не прошла. Кто-то не выдержал горя и умер, многие – заболели. Общаться с журналистами родственники погибших и пострадавшие категорически отказываются. Государство выплатило им разные суммы компенсации, от 10 до 100 тыс. грн., но люди требовали не этого, – говорит их адвокат Светлана Хилюк.

– Большинство из них искали не имущественного возмещения. Они искали справедливости, чтобы виновные были наказаны, чтобы были сделаны правильные выводы из этой трагедии и для многих из них было важно, чтобы такое никогда не повторилось, – отметила Светлана Хилюк.

Главной причиной трагедии называли отклонение пилотов от курса. Виновниками катастрофы признали командира экипажа Владимира Топонаря и второго пилота Юрия Егорова, которые успели катапультироваться. Летчиков посадили на 14 и 8 лет соответственно. Сейчас они на свободе. Второй пилот Юрий Егоров уехал в Россию пять лет назад. Владимир Топонарь выражает соболезнования пострадавшим.

– Живу как обычный человек. Живу своей жизнью. Пострадавшим – мои соболезнования, – говорит Владимир Топонарь.

Прошло 17 лет, настоящая причина падения самолета до сих пор неизвестна. После Скнилова по всему миру запретили проводить авиашоу над зрителями. А в Украине приняли нормативный документ, написанный кровью пострадавших во львовской трагедии, регулирующий проведение демонстрационных полетов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Польше во время авиашоу самолет упал в реку.

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