Скнилівська трагедія: як сьогодні живуть постраждалі та винуватці

Трагедія, яка залишиться у пам’яті поколінь – 17 років тому на Скнилівському летовищі сталась чи не найбільша катастрофа України. Під час повітряного авіашоу на глядачів впав винищувач Су-27. Тоді загинуло 77 людей. Серед них 28 – діти.

Це була спекотна субота 27 липня. На Скнилівське летовище подивитися безкоштовне авіашоу прийшли майже десять тисяч людей. Пілоти першого класу Володимир Топонар та Юрій Єгоров демонстрували фігури на Су-27. Вони намагалися на низькій висоті виконати напівпетлю.

Але раптом винищувач невдало вийшов із напівпетлі, на замалій висоті перевернувся і врізався прямісінько в натовп.

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Біль від втрати рідних затамувався глибоко в серці, але досі не минув. Хтось не витримав горя і помер, чимало – захворіли. Спілкуватись із журналістами родичі загиблих і постраждалі категорично відмовляються. Держава виплатила їм різні суми компенсації, від 10 до 100 тис. грн., але люди вимагали не цього, – каже їхній адвокат Світлана Хилюк.

– Більшість з них шукали не майнового відшкодування. Вони шукали справедливості, щоб винні були покарані, щоб були зроблені правильні висновки з цієї трагедії і для багатьох з них було важливо, щоб таке ніколи не повторилось, – зазначила Світлана Хилюк.

Головною причиною трагедії називали відхилення пілотів від курсу. Винуватцями катастрофи визнали командира екіпажу Володимира Топонаря і другого пілота Юрія Єгорова, які встигли катапультуватись. Льотчиків ув’язнили на 14 та 8 років відповідно. Нині вони на волі. Другий пілот Юрій Єгоров виїхав до Росії п’ять років тому. Володимир Топонар висловлює співчуття постраждалим.

– Живу як звичайна людина. Живу своїм життям. Постраждалим – мої співчуття, – говорить Володимир Топонар.

Минуло 17 років, справжня причина падіння літака досі невідома. Після Скнилова по всьому світі заборонили проводити авіашоу над глядачами. А в Україні ухвалили нормативний документ, написаний кров’ю постраждалих у львівській трагедії, який регулює проведення демонстраційних польотів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Польщі під час авіашоу літак впав в річку.

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