Смертельный ураган в Украине: кто понесет ответственность за жертвы

Украиной накануне прокатился мощный ураган. Шквалы сильного ветра наделали беды в пяти областях. В целом по стране ураган повредил линии электропередачи, обесточив 47 населенных пунктов.

Ураган ломал деревья, вырывал с земли билборды, срывал крыши. Есть смертельные случаи в Винницкой области. Погибли от падения деревьев 11-летняя девочка и 24-летняя женщина.

Ребенок погиб накануне прямо на остановке общественного транспорта. Она с мамой ждали маршрутку, когда на них сильный ветер повалил огромное дерево. От травм ребенок умер в машине скорой помощи. Мама ребенка в больнице.

Полиция открыла уголовное производство, выясняет, кто должен отвечать за смерть ребенка.

Вторая смерть произошла сегодня. Дерево упало на жительницу Хмельника. Сильный ветер до сих пор не утихает.

В Одессе от сильного ветра повалено стену торгового центра – его еще не достроили.

А в центре Луцка сильный ветер сорвал крышу с дома, кровля упала на припаркованное авто. К счастью, никто из людей не пострадал. А на высотке тоже в центре города обвалился фасад. Вблизи железнодорожного вокзала упал башенный кран.

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В центре Львова шквальный ветер сорвал крышу дома. Кровля повредила припаркованную рядом машину. Ветер сносил деревья, из-за поломанных ветвей и поверженную электроопору частично было заблокировано движение.

К слову, эта неделя в Украине будет холодной – с дождем и мокрым снегом.

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