Смертельний буревій в Україні: хто понесе відповідальність за жертви

Україною напередодні прокотився потужний буревій. Шквали сильного вітру наробили лиха у п’яти областях. Загалом в країні буревій пошкодив лінії електропередачі, знеструмивши 47 населених пунктів.

Ураган ламав дерева, виривав з землі білборди, зривав дахи. Є смертельні випадки на Вінниччині. Загинули від падіння дерев 11-річна дівчинка та 24-річна жінка.

Дитина загинула напередодні просто на зупинці громадського транспорту. Вона з мамою чекали на маршрутку, коли на них сильний вітер повалив величезне дерево. Від травм дитина померла в машині швидкої допомоги. Мама дитини в лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження, з’ясовує, хто має відповідати за смерть дитини.

Друга смерть сталася сьогодні. Дерево впало на жительку Хмільника. Сильний вітер й досі не вщухає.

В Одесі від сильного вітру повалило стіну торговельного центру – його ще не добудували.

А в центрі Луцька сильний вітер зірвав дах з будинку, покрівля потрощила припарковане авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав. А на висотці теж у центрі міста обвалився фасад. Поблизу залізничного вокзалу впав баштовий кран.

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У центрі Львова шквальний вітер зірвав дах будинку. Крівля пошкодила припарковану поряд машину. Вітер зносив дерева, через поламані гілки та повалену електроопору частково був заблокований рух.

До слова, цей тиждень в Україні буде холодною – з дощем і мокрим снігом.

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