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Факти / Відео / Україна

Сміливе серце. Як українські виконавці допомагають зібрати кошти для лікарів

У столичній дитячій інфекційній лікарні із середини березня рятують найменших пацієнтів із коронавірусом. За час епідемії тут прийняли 150 людей із підозрою, у 30 із них – підтвердили діагноз. Кожен обхід хворого на Covid-19 для медиків інфекційної лікарні перетворюється на спецоперацію.

Лише у день персонал використовує щонайменше 120 костюмів індивідуального захисту. Скільки змінюють масок та рукавичок – складно навіть підрахувати.

В Україні вже 450 лікарень приймають пацієнтів із коронавірусом. І кожен працівник – потенційно у небезпеці. Аби підтримати людей у білих халатах та забезпечити їх засобами індивідуального захисту, телеканал М1 разом із волонтерами розпочали серію благодійних онлайн-концертів Сміливе серце.

Подякувати за сміливі вчинки українським медикам безкоштовно зголосилось і чимало вітчизняних виконавців. Заради спільної мети впродовж двох годин на концерті виступали гурт Бумбокс, Друга Ріка та виконавиця Аліна Паш.

А вже 30 травня музичний марафон продовжать не менш яскравим тандемом зірок. Щоразу концерт супроводжується збором коштів. Та зайшовши на сторінку Української Біржі Благодійності подякувати лікарям можна уже зараз.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про артистів, які візьмуть участь у музичному марафоні Сміливе серце 30 травня.

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