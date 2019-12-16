Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Свалка в квартире: на Прикарпатье сумасшедшие жители терроризируют дом

В Ивано-Франковске жители многоэтажки страдают от двух соседок. Мать и дочь превратили свою квартиру в свалку. Хлам с улицы женщины сносят дом. Квартиру заложили так, что внутрь не могут зайти – залезают.

Жители не просто страдают от такого соседства. Хлам гниет, растекается, поэтому часть дома поражена грибком.

Читайте: Дрогобыч в мусоре: почему из города не вывозят хлам

Мать с дочерью психически больные. Люди устали на них жаловаться. Они организовали субботник. Стараются не только самостоятельно, но и за свой счет решить проблему.

Люди возмущены, потому что ежемесячно платят квартплату. А структура, которая их обслуживает, даже машину для вывоза мусора не обеспечила.

Принудительно выселить таких соседей можно только через суд. Но это дело не одного дня. Таких случаев в городе – немало, ни в одном из них за последние несколько лет жилье не отобрали.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Закарпатье утопает в мусоре.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минздрав хочет разработать новый закон о психическом здоровье
Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья
Пробки от бутылок и старая фотопленка: в Киеве создают мультики из мусора
Как украсить дом на Хэллоуин 2019 – 5 идей
Ужин с устрицами за мешок мусора. В Днепре прошла акция по уборке 13 парков
Выловили писсуар. В Запорожье дайверы почистили Днепр от мусора
Международный мусорный конфликт: кто позволяет сбрасывать отходы в реки Закарпатья
Ящик бутылок собрали за две минуты! Как местные чистят Карпаты от мусора

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка