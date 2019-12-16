Свалка в квартире: на Прикарпатье сумасшедшие жители терроризируют дом

В Ивано-Франковске жители многоэтажки страдают от двух соседок. Мать и дочь превратили свою квартиру в свалку. Хлам с улицы женщины сносят дом. Квартиру заложили так, что внутрь не могут зайти – залезают.

Жители не просто страдают от такого соседства. Хлам гниет, растекается, поэтому часть дома поражена грибком.

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Мать с дочерью психически больные. Люди устали на них жаловаться. Они организовали субботник. Стараются не только самостоятельно, но и за свой счет решить проблему.

Люди возмущены, потому что ежемесячно платят квартплату. А структура, которая их обслуживает, даже машину для вывоза мусора не обеспечила.

Принудительно выселить таких соседей можно только через суд. Но это дело не одного дня. Таких случаев в городе – немало, ни в одном из них за последние несколько лет жилье не отобрали.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Закарпатье утопает в мусоре.

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