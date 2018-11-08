Дрогобыч в мусоре: почему из города не вывозят хлам

Мусорные пакеты в несколько этажей, остатки пищи, страшная вонь и грязь. За горами хлама даже трудно заметить мусорные баки, к которым и добраться нельзя. Подобных площадок в городе почти 90. Ежедневно в 80-тысячном Дрогобыче производят в среднем 50 тонн мусора, а вывозят мизер. Остальное, а это почти тысячу тонн, воняет под открытым небом.

С 1983 года хлам из Дрогобыча отправляли в Броницкую свалку. Однако с февраля этого года жители села Броница митингуют и не пускают сюда ни одной машины. Объясняют, что срок эксплуатации полигона истек еще 10 лет назад. Но несмотря на это, хлам все же не прекращали ввозить. Поэтому мусором засыпали вдвое большую площадь, чем было отведено.

Читайте: Мусорный континент размером с три Украины! Как убивает пластик

В областной администрации планируют свалку рекультивировать. Уже подготовили проект. Однако, пока выполнят работы, мусор необходимо куда-то вывозить. Сейчас город договаривается с представителями ближайших полигонов в Самборе, Стрые, Николаеве, чтобы те согласились принимать дрогобычский мусор. Правда пока безрезультатно.

Кроме того, что мусор некуда вывозить, не за что это делать. Ведь город уже задолжал перевозчикам и полигонам 5 млн гривен. Облсовет создал временную комиссию, которая будет расследовать – насколько эффективно работал городской комбинат, ответственный за вывоз мусора в Дрогобыче.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как благодаря мусору платить меньше за коммуналку.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 21:49



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.