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Факты / Видео / Украина

Снаряды полетели в село: враг на передовой атакует ВСУ из минометов и беспилотников

В минувшие выходные боевики выпустили в небо беспилотник, который неподалеку заброшенного дома увидел вещи, которые сушились. Несколько вогов с АГС прилетело в крышу дома. Скорее всего, боевики думали, что там проживают армейцы, поэтому били туда целенаправленно.

Армейцы на передовой стараются не занимать заброшенные здания. Безопаснее жить в блиндажах с надежным перекрытием.

Очевидно, вещи, которые сушились, привели боевиков на мысль, что там живут армейцы. И оккупанты открыли огонь. По некогда жилом доме российско-оккупационная армия стреляет не впервые. Здание насквозь пробито снарядами и гранатами.

Вместе с АГС террористы применили и минометы. Однако, вместо армейских позиций снаряды полетели в село. Там чудом никто не пострадал. Подробности — в сюжете Владимира Михайлова.

Достается от боевиков и мирному населению. Факты ICTV рассказывали, как оккупанты снарядами попали в три дома мирных жителей и другие хозяйственные помещения.

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