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Факти / Відео / Україна

Снаряди полетіли в село: ворог на передовій атакує ЗСУ з мінометів і безпілотників

Минулими вихідними бойовики випустили в небо безпілотник, який неподалік закинутого будинка побачив речі, які сушились. Кілька вогів з АГС прилетіло в дах будинку. Найімовірніше, бойовики думали, що там проживають армійці, тому гатили туди цілеспрямовано.

Армійці на передовій стараються не займати покинуті будівлі. Безпечніше жити у бліндажах з надійним перекриттям.

Очевидно, речі, які сушились, навели бойовиків на думку, що там живуть армійці. І окупанти відкрили вогонь. По колись житловому будинку російсько-окупаційна армія гатить не вперше. Будівля наскрізь пробита снарядами та гранатами.

Разом із АГС терористи застосували і міномети. Однак, замість армійських позицій снаряди полетіли в село. Там дивом ніхто не постраждав. Подробиці – у сюжеті Володимира Михайлова.

Дістається від бойовиків і мирному населенню. Факти ICTV розповідали, як окупанти поцілили у три хати мирних жителів та інші господарські приміщення.

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