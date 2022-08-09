Снаряди прилітали за 20 м від контейнерів з ядерним паливом: Котін про ситуацію на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається дуже складною. Російські окупанти намагаються відімкнути її від енергосистеми України.

Про це президент Енергоатому Петро Котін розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він поінформував, що ситуація погіршується з минулого четверга. Все почалося з того, що персонал Росатому передав на станцію спеціальну програму з “перепідключення” Запорізької АЕС до Криму. А передумовою для втілення цих планів рашистів є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

– І саме це ми бачимо протягом останніх трьох днів. За цей період пошкоджено три лінії. І зараз Запорізька АЕС, на жаль, працює тільки з видачею на одну лінію. Це небезпечно для самої АЕС, тому що може статися відключення й цієї лінії чи її пошкодження через обстріли. І після цього станція перейде в режим, коли вона не має зовнішнього забезпечення електроживленням, – пояснив Котін.

Він уточнив, що на атомній станції є 20 дизель-генераторів, які в такому випадку будуть охолоджувати активні зони реакторів та приреакторні басейни з відпрацьованим ядерним паливом.

Водночас Котін нагадав про аварію на АЕС в японській префектурі Фукусіма в 2011 році. Тоді в Японії стався землетрус, через який були пошкоджені всі лінії зв’язку атомної станції з енергосистемою країни. Живлення насосів, які охолоджували реактори, здійснювалося за допомогою дизель-генераторів.

Однак землетрус спровокував цунамі, і хвиля затопила генератори, вони зупинилися. Після цього через 1,5-2 години розпочалося плавлення активних зон реакторів з виходом радіоактивних речовин в атмосферу, ґрунт та охолоджуючу воду.

– Таким чином там розпочалася ядерна аварія, радіаційна аварія. На Запорізькій станції ми від цієї першої стадії Фукусіми вже дуже близько, тому що там лише одна лінія (електропостачання, – Ред.). Якщо вона відключиться, станція перейде на дизель-генератори. Після цього все залежатиме від надійності роботи цих дизелів і від достатньої кількості того палива, яке є для них на Запорізькій АЕС, – наголосив Котін.

Небезпека також існує для сховища відпрацьованого ядерного палива, в яке днями мало не влучили окупанти під час чергового обстрілу ЗАЕС.

– Є питання по сховищу відпрацьованого ядерного палива, яке має 174 контейнери, вони стоять просто неба. Й останні вибухи були фактично в 20 метрах від цих контейнерів. Якщо б вони влучили туди, то ми б з вами зараз рахували наслідки виходу радіоактивних речовин з цих контейнерів, – зазначив керівник Енергоатому.

За його словами, якщо російським загарбникам вдасться перепідключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованого Криму, ЗАЕС вже буде неможливо підключити до української енергомережі. Цей план рашисти почали реалізовувати.

Однак період повного відключення від енергомережі України буде найбільш небезпечним для ЗАЕС, оскільки станція залежатиме лише від роботи генераторів.

У Державній агенції з управління зоною відчуження попереджають, що можливі наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій АЕС вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на ЧАЕС.

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