Сьомий рік карантину. Як коронавірус ускладнив роботу воїнів на передовій

Фронтові парамедики, які вивозять поранених бійців із поля бою, нині вийшли на ще одну передову боротьби із коронавірусом. Волонтери громадської організації ASAP рятують і військових, і цивільних, які опинилися у скруті, коли звичайна швидка зарадити не може.

Волонтери додали воїнам захисної амуніції, окрім шоломів і бронежилетів, тепер зобов’язані носити ще й маски. Військові жартують, що карантин в окопах триває для них вже сьомий рік. Але на час епідемії армійцям заборонили виїжджати до міста і попросили обмежити контакти із цивільними.

Ворог останніми днями щось притих, але зброю далеко не сховав. Затишшя бойовики використовують для інженерних робіт. Йти в атаку бояться, а ось по своєму периметру укріплюються. Докладніше у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, у Збройних силах України підтвердили ще один випадок коронавірусу. Загальна кількість хворих – 29 осіб.

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