Спали на вулиці, годували волонтери: як карантин вдарив по заробітчанам у Києві
Пандемія загнала багатьох людей в кризу. Серед найбільш вразливих – прості люди, часто пенсійного віку, які приїхали до столиці заробити копійку, а зрештою опинилися на вулиці.
Вони втратили свою роботу, а з хостелів їх просто вигнали. Перебиваючись на волонтерських харчах, вони жили, а дехто й досі живе по кілька місяців прямо на вулиці.
Волонтери і просто небайдужі люди допомагають їм харчами та ліками. Для найтяжчих та найстарших людей волонтери дуже хочуть придбати дім із кращими умовами. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.
Нагадаємо, Кабмін готує програму виходу України з економічної кризи після пандемії коронавірусу.
2020-05-29
Теги: бідність, безхатченки, Благодійність, Волонтери, Карантин, Криза