Спали на вулиці, годували волонтери: як карантин вдарив по заробітчанам у Києві

Пандемія загнала багатьох людей в кризу. Серед найбільш вразливих – прості люди, часто пенсійного віку, які приїхали до столиці заробити копійку, а зрештою опинилися на вулиці.

Вони втратили свою роботу, а з хостелів їх просто вигнали. Перебиваючись на волонтерських харчах, вони жили, а дехто й досі живе по кілька місяців прямо на вулиці.

Волонтери і просто небайдужі люди допомагають їм харчами та ліками. Для найтяжчих та найстарших людей волонтери дуже хочуть придбати дім із кращими умовами. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Кабмін готує програму виходу України з економічної кризи після пандемії коронавірусу.

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