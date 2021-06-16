Общение с животными и творчество: как бороться со стрессом

Стресс из-за неприятных ситуаций — неотъемлемая часть повседневной жизни человека. С ним стоит бороться, иначе это может грозить проблемами со здоровьем.

Больше всего организм страдает во время острого стресса, нервная система оказывается на грани, поэтому часто люди ведут себя автоматически. Для такого состояния характерны учащенное сердцебиение и тошнота.

А вот самый опасный — хронический стресс, который мы переживаем постоянно в той или иной сфере. Кроме того, что он отравляет жизнь, состояние может спровоцировать серьезные негативные последствия, среди которых — депрессия, постоянная усталость, бессонница.

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Психологи прежде всего рекомендуют выявить и устранить причины хронического стресса.

Во время борьбы с ежедневным стрессом главное — научиться отвлекаться и концентрироваться на приятных вещах. Прекрасно помогает общение с животными, спорт, проведение времени с интересными людьми или творчество.

Как бороться со стрессом

С негативными эмоциями помогают справиться разнообразные игрушки.

Сейчас на пике популярности находится новая игрушка-антистресс — поп-ит.

Что такое игрушка-антистресс поп-ит, читайте в нашем материале.

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