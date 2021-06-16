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Людмила Грубник |

Спілкування з тваринами та творчість: як боротися зі стресом

Стрес через неприємні ситуації є невід’ємною частиною повсякденного життя людини. З ним варто боротися, інакше це може загрожувати проблемами зі здоров’ям.

Найбільше організм потерпає під час гострого стресу, нервова система опиняється на межі, тому часто люди поводяться автоматично. Для такого стану характерне пришвидшене серцебиття та нудота.

А ось найнебезпечнішим є хронічний стрес, який ми переживаємо постійно у тій чи іншій сфері. Окрім того, що він отруює життя, стан може спровокувати серйозні негативні наслідки, з-поміж яких – депресія, постійна втома, безсоння.

Читайте: 81% українців відчувають стрес під час пандемії Covid-19 – опитування

Психологи насамперед рекомендують виявити та усунути причини хронічного стресу.

Під час боротьби зі щоденним стресом головне – навчитися відволікатися та концентруватися на приємних речах. Чудово допомагає спілкування із тваринами, спорт, час з цікавими людьми або творчість.

Як боротися зі стресом

З негативними емоціями допомагають впоратися різноманітні іграшки.

Нині на піку популярності перебуває нова іграшка-антистрес – поп-іт.

Що таке іграшка-антистрес поп-іт, читайте у нашому матеріалі.

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