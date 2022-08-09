Спят в палатках, без воды, света и газа: как выживают жители Горенки под Киевом

За последние три месяца в Горенку Бучанского района, что в 20 км от Киева, вернулось более половины жителей. Оккупанты разрушили село почти на 70%. Семей, которые потеряли все – более двухсот. Люди вынуждены спать в палатках и гаражах без света, газа и воды.

Ольга Присяжнюк рассказала, что осталась без крова и работы, а муж-военный сейчас на передовой. Для троих своих детей и матери нашла временное убежище, а сама с братом спят в импровизированной палатке.

На крыше – клеенка, чтобы не затекал дождь, доски и ткань – вместо стен. Единственное удобство – отдельная кухня, которую построили волонтеры.

Жить в таких условиях можно только пока тепло, однако уезжать отсюда люди категорически не хотят. Им критически необходимы временные модульные дома, которые можно установить на частном дворе.

– Для этого не нужно получать какие-то отдельные согласования, и это более экономичный вариант, потому что люди самостоятельно содержат эти дома, – рассказала местная волонтер Лариса Лищинская.

Также с апреля 60 человек живут в двух разрушенных многоэтажках. Некоторые квартиры уцелели, но воды нет.

– Два ведра минимум в день мы заносим. Хотя бы руки помыть, умыться. Вот такой у нас умывальник – процесс мытья посуды, – показывает одна из жительниц.

Газоснабжение тоже отсутствует, готовят благодаря газовому баллону, но хуже всего – нет электроэнергии.

Экспертная комиссия до сих пор не признала их дома ни аварийными, ни пригодными для восстановления. Без статуса люди не могут собственными силами восстанавливать жилье, а службы не подключают электричество.

Руководитель Гостомельской поселковой военной администрации Сергей Борисюк всего неделю как в должности, но обещает результаты экспертизы в ближайшие дни. Уже и 300 тыс. грн нашли, необходимые для подключения электроэнергии.

Только в Горенке, которую оккупанты безжалостно стирали с карты Киевщины, насчитали 700 поврежденных домов, 139 уничтожили полностью. Но чиновники обещают, что ни одного пострадавшего жителя осенью на улице не оставят.

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