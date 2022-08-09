Сплять у наметах, без води, світла та газу: як виживають жителі Горенки під Києвом
За останні три місяці у Горенку Бучанського району, що за 20 км від Києва, повернулось більше половини мешканців. Окупанти зруйнували село майже на 70%. Сімей, які втратили все – понад дві сотні. Люди змушені спати в наметах та гаражах без світла, газу та води.
Ольга Присяжнюк розповіла, що залишилась без даху над головою та роботи, а чоловік-військовий зараз на передовій. Для трьох своїх дітей та матері знайшла тимчасовий прихисток, а сама з братом сплять в імпровізованому наметі.
На даху – клейонка, щоб не затікав дощ, дошки і тканина – замість стін. Єдина зручність – окрема кухня, яку збудували волонтери.
Жити в таких умовах можна лише поки тепло, проте їхати звідси люди категорично не хочуть. Їм критично необхідні тимчасові модульні будинки, які можливо встановити на приватному подвір’ї.
– Для цього не потрібно отримувати якісь окремі погодження, і це більш економний варіант, тому що люди самостійно утримують ці будинки, – розповіла місцева волонтерка Лариса Ліщинська.
Також із квітня 60 людей живуть у двох зруйнованих багатоповерхівках. Деякі квартири вціліли, але води немає.
– Два відра щонайменше в день ми заносимо. Хоча б руки помити, вмитися. Ось такий у нас умивальник – процес миття посуду, – показує одна із мешканок.
Газопостачання теж відсутнє, готують завдяки газовому балону, та найгірше – немає електроенергії.
Експертна комісія досі не визнала їхні будинки ані аварійними, ані придатними для відбудови. Без статусу люди не можуть власними силами відновлювати житло, а служби не пдключають електрику.
Керівник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Борисюк лише тиждень як на посаді, але обіцяє результати експертизи у найближчі дні. Вже й 300 тис. грн знайшли, необхідні для підключення електроенергії.
Лише у Горенці, яку окупанти безжально стирали із карти Київщини, нарахували 700 пошкоджених будинків, 139 знищили повністю. Але чиновники обіцяють, жодного постраждалого мешканця восени на вулиці не залишать.