Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Сплять у наметах, без води, світла та газу: як виживають жителі Горенки під Києвом

Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV

За останні три місяці у Горенку Бучанського району, що за 20 км від Києва, повернулось більше половини мешканців. Окупанти зруйнували село майже на 70%. Сімей, які втратили все – понад дві сотні. Люди змушені спати в наметах та гаражах без світла, газу та води.

Ольга Присяжнюк розповіла, що залишилась без даху над головою та роботи, а чоловік-військовий зараз на передовій. Для трьох своїх дітей та матері знайшла тимчасовий прихисток, а сама з братом сплять в імпровізованому наметі.

На даху – клейонка, щоб не затікав дощ, дошки і тканина – замість стін. Єдина зручність – окрема кухня, яку збудували волонтери.

Жити в таких умовах можна лише поки тепло, проте їхати звідси люди категорично не хочуть. Їм критично необхідні тимчасові модульні будинки, які можливо встановити на приватному подвір’ї.

– Для цього не потрібно отримувати якісь окремі погодження, і це більш економний варіант, тому що люди самостійно утримують ці будинки, – розповіла місцева волонтерка Лариса Ліщинська.

Також із квітня 60 людей живуть у двох зруйнованих багатоповерхівках. Деякі квартири вціліли, але води немає.

– Два відра щонайменше в день ми заносимо. Хоча б руки помити, вмитися. Ось такий у нас умивальник – процес миття посуду, – показує одна із мешканок.

Газопостачання теж відсутнє, готують завдяки газовому балону, та найгірше – немає електроенергії.

Експертна комісія досі не визнала їхні будинки ані аварійними, ані придатними для відбудови. Без статусу люди не можуть власними силами відновлювати житло, а служби не пдключають електрику.

Керівник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Борисюк лише тиждень як на посаді, але обіцяє результати експертизи у найближчі дні. Вже й 300 тис. грн знайшли, необхідні для підключення електроенергії.

Лише у Горенці, яку окупанти безжально стирали із карти Київщини, нарахували 700 пошкоджених будинків, 139 знищили повністю. Але чиновники обіцяють, жодного постраждалого мешканця восени на вулиці не залишать.

Читайте
20 тис. грн компенсації: на Київщині влада виплатить гроші 129 домогосподарствам

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Криму пролунали вибухи поблизу військового аеродрому
У Криму пролунали вибухи поблизу військового аеродрому
Росіяни залякують неадекватністю: Запорізька ОВА про погрози підірвати ЗАЕС і радіаційний фон
Росіяни залякують неадекватністю: Запорізька ОВА про погрози підірвати ЗАЕС і радіаційний фон
Не за всі гроші світу: де та як безпечно відпочити українцям під час війни
Не за всі гроші світу: де та як безпечно відпочити українцям під час війни
Інтенсивний обстріл Нікополя та Харкова: що відбувається на 167-ту добу війни (онлайн)
Інтенсивний обстріл Нікополя та Харкова: що відбувається на 167-ту добу війни (онлайн)
Суттєвої поразки бажано завдати РФ до холодів, є конкретні сценарії – Подоляк
Суттєвої поразки бажано завдати РФ до холодів, є конкретні сценарії – Подоляк
Польські школи готові прийняти 200-300 тис. дітей з України
Польські школи готові прийняти 200-300 тис. дітей з України
Обстріли Дніпропетровщини артилерією та ракетами: росіяни вдарили по житлових будинках
Обстріли Дніпропетровщини артилерією та ракетами: росіяни вдарили по житлових будинках
Більшість батьків проти очного навчання дітей в школах – опитування
Більшість батьків проти очного навчання дітей в школах – опитування
Знайшли помилку в тексті?
Помилка