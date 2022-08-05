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Факты / Украина

20 тыс. грн компенсации: на Киевщине власти выплатят деньги 129 домохозяйствам

Анастасия Гевко, редактор ленты
20 тыс. грн компенсации: на Киевщине власти выплатят деньги 129 домохозяйствам

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области 129 домохозяйств получат по 20 тыс. грн компенсации за разрушения, к которым привело повреждение дамбы на реке Ирпень.

– В результате боевых действий в течение февраля-марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, что привело к повышению уровня воды в пойме сверх установленного уровня. Частично подтоплены более 100 частных усадеб в селе Демидов. За помощью обратилось 129 домохозяйств, – отметил Тимошенко у себя в соцсетях 5 августа.

Он сообщил, что государство решило обеспечить финансовую поддержку пострадавших хозяйств. 

В связи с этим Демидовский сельский совет решил выдать помощь каждому потерпевшему разрушение домохозяйству в размере 20 тыс. грн. 

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– Соответствующие средства были выделены из областного бюджета и переданы общине, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

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