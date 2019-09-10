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Факты / Видео / Украина

Спортзал под пулями: тренировки морпехов на фронте

На Приазовье враг выжигает поля специальными снарядами и пулями. Под угрозой поселки возле Мариуполя, огонь в любой момент может перекинуться на жилые дома.

Кухня на передовой – это не только место для приема пищи. Здесь бойцы проводят совещания, отдыхают, смотрят кино, читают.

Смотрите: Днем одиночные выстрелы, ночью ДРГ и тяжелое вооружение – ситуация в зоне ООС

Редкие минуты тишины всегда надо проводить с пользой и поддерживать физическую форму, для морских пехотинцев – это необходимость.

Бойцы организовали спортзал под открытым небом, все орудия сделаны из того, что буквально валялось под ногами.

А вот где расслабляются некогда, так это во время дежурства на наблюдательных постах, боевики открывают огонь когда им заблагорассудится.

Главная задача для морпехов сейчас, как можно скорее и лучше подготовиться к холодам, все строительные материалы уже получили.

Российские наемники применяют свою излюбленную тактику выжигания территории. Когда ветер возвращается к украинской стороне, они используют зажигательные снаряды, трассирующие пули или гранаты. Местные жители опасаются, что в любой момент могут оказаться в огненной ловушке.

Напомним, в зоне проведения ООС боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

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