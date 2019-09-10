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Факти / Відео / Україна

Спортзал під кулями: тренування морпіхів на фронті

На Приазов’ї ворог випалює поля спеціальними снарядами та кулями. Під загрозою селища біля Маріуполя, вогонь у будь-який момент може перекинутися на житлові будинки.

Кухня на передовій – це не тільки місце для прийому їжі. Тут бійці проводять наради, відпочивають, дивляться кіно, читають.

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Рідкісні хвилини тиші завжди треба проводити з користю і підтримувати фізичну форму, для морських піхотинців – це необхідність.

Бійці організували спортзал просто неба, всі знаряддя зроблені із того, що буквально валялося під ногами.

А ось де не розслабляються ніколи, так це під час чергування на спостережних постах, бойовики відкривають вогонь коли їм заманеться.

Головне завдання для морпіхів зараз, якомога скоріше і краще підготуватися до холодів, всі будівельні матеріали вже отримали.

Російські найманці застосовують свою улюблену тактику випалювання території. Коли вітер повертається до української сторони, вони використовують запальні снаряди, трасуючі кулі або гранати. Місцеві жителі побоюються, що в будь-який момент можуть опинитися у вогняній пастці.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.

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