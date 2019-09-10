В зоне проведения ООС боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

За прошедшие сутки из-за обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали девять обстрелов: вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного и Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – четыре обстрелы: возле Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.

К слову, ранее боевики 11 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: ООС

Фото: ООС