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Факты / Украина

Ситуация на Донбассе: 13 обстрелов и один раненый

В зоне проведения ООС боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: 13 обстрелов и один раненый

За прошедшие сутки из-за обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали девять обстрелов: вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного и Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – четыре обстрелы: возле Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.

К слову, ранее боевики 11 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: ООС

Фото: ООС

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