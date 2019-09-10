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Факты / Видео / Украина

Днем одиночные выстрелы, ночью ДРГ и тяжелое вооружение – ситуация в зоне ООС

На Приазовье позиции украинских морпехов под постоянным огнем противника.

Только счастливый случай спас Юрия и его собрата от страшного. Подвезти продукты на позиции – все сложнее. Боевики атакуют любой транспорт, нарушают все международные конвенции. К укреплению идем мимо места гибели водителя и военного медика. В их санитарный Хаммер попала управляемая ракета, когда морпехи эвакуировали раненого бойца.

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Днем – одиночные выстрелы, ночью – диверсионные группы и тяжелое вооружение. Это обычные будни на передовой.

Теперь, говорят бойцы, добавился еще один враг – крысы и мыши. Некоторые грызуны достигают в длину полуметра. Главное для бойцов спасти продукты питания.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Крыму патриоты подняли флаг Украины в честь погибших в ООС.

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