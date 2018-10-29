Сповнена гордості, із прапором України – шлях Світоліної до тріумфу на Підсумковому турнірі WTA

Найвизначнішу перемогу в кар’єрі і найгучнішу в історії українського тенісу здобула Еліна Світоліна. Вона стала першою українкою, яка виграла підсумковий турнір року WTA.

Щороку 8 найкращих тенісисток планети зустрічаються на фінальному турнірі, щоб з’ясувати, хто насправді найкращий. Цього року Еліна не просто виграла, а не програла жодного матчу на шляху до титулу. Востаннє таке на підсумковому турнірі вдалося Серені Вільямс ще 5 років тому.

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За цей турнір Світоліна отримала більше 2 мільйонів доларів, а за всю кар’єру – понад 12,5 мільйонів. При цьому сама спортсменка неодноразово заявляла – гроші – не мотивація. Мотивує її – боротьба.

Світоліна має нагороду за заслуги перед країною, відмовляє в інтерв’ю російським телеканалам, лишається в україні, хоч її не раз намагались переманити грати за іншу країну. І пишається, коли може тріумфально піднімати український прапор.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Світоліна релаксує після матчу з Возняцкі.

Опубліковано Жовтень, 29 в 21:37



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