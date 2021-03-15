Дело стоматолога-садиста из Ровно передали в суд — какое наказание грозит врачу
Стоматолог из Ровно, которая била детей во время лечения — пойдет под суд. Однако женщина продолжает лечить маленьких пациентов. После скандала, который разгорелся месяц назад — Инну Кравчук уволили с работы.
После разоблачения насилия над детьми, Кравчук открыла свою частную клинику для детей. Пациентов у нее хватает.
Женщине удалось открыть частную клинику детской стоматологии, хотя лицензии у нее нет. Об отсутствии у нее разрешения на работу с детьми сообщили в Минздраве.
Следствие уже завершили, а дело передали в суд.
— По этому уголовному делу направлено обвинительное заключение в суд по признакам уголовного преступления Умышленное легкое телесное и насильственные действия, — отметила прокурор Илона Ютовец.
И если вину врача докажут — ей грозит штраф или исправительные работы. А об отсутствии лицензии — должен разобраться Минздрав.
Между тем в Ровно взялись проверять все медицинские учреждения на наличие лицензий. Если такие нарушения найдут — все, что могут сделать, — сообщить об этом в министерство.
Скандал со стоматологом в Ровно
В феврале 2021 года Украину всколыхнула история об издевательствах над детьми в стоматологической клинике.
Стоматолог Инна Кравчук била своих маленьких пациентов, родители детей обратились в полицию.
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