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Дело стоматолога-садиста из Ровно передали в суд — какое наказание грозит врачу

Стоматолог из Ровно, которая била детей во время лечения — пойдет под суд. Однако женщина продолжает лечить маленьких пациентов. После скандала, который разгорелся месяц назад — Инну Кравчук уволили с работы.

После разоблачения насилия над детьми, Кравчук открыла свою частную клинику для детей. Пациентов у нее хватает.

Женщине удалось открыть частную клинику детской стоматологии, хотя лицензии у нее нет. Об отсутствии у нее разрешения на работу с детьми сообщили в Минздраве.

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Следствие уже завершили, а дело передали в суд.

— По этому уголовному делу направлено обвинительное заключение в суд по признакам уголовного преступления Умышленное легкое телесное и насильственные действия, — отметила прокурор Илона Ютовец.

И если вину врача докажут — ей грозит штраф или исправительные работы. А об отсутствии лицензии — должен разобраться Минздрав.

Между тем в Ровно взялись проверять все медицинские учреждения на наличие лицензий. Если такие нарушения найдут — все, что могут сделать, — сообщить об этом в министерство.

Скандал со стоматологом в Ровно

В феврале 2021 года Украину всколыхнула история об издевательствах над детьми в стоматологической клинике.

Стоматолог Инна Кравчук била своих маленьких пациентов, родители детей обратились в полицию.

Подробнее о скандале со стоматологом в Ровно читайте на Фактах ICTV.

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