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Справу стоматолога-садиста з Рівного передали до суду – яке покарання загрожує лікарю

Стоматолог з Рівного, яка била дітей під час лікування – піде під суд. Проте жінка продовжує лікувати маленьких пацієнтів. Після скандалу, який розгорівся місяць тому – Інну Кравчук звільнили з роботи.

Після викриття насильства над дітьми, Кравчук відкрила свою приватну клініку для дітей. Пацієнтів у неї вистачає.

Жінці вдалося відкрити приватну клініку дитячої стоматології, хоча ліцензії у неї не має. Про відсутність у неї дозволу на роботу з дітьми повідомили в МОЗ.

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Слідство вже завершили, а справу передали до суду.

– У цьому кримінальному провадженні скеровано обвинувальний акт до суду за ознаками кримінального правопорушення Умисне легке тілесне та насильницькі дії, – зазначила прокурор Ілона Ютовець.

Та якщо її провину доведуть – їй загрожує штраф або виправні роботи. А щодо відсутності ліцензії – має розібратися МОЗ.

Тим часом у Рівному взялися перевіряти всі медичні заклади на наявність ліцензій. Якщо такі порушення знайдуть – все, що можуть зробити, – повідомити про це в міністерство.

Скандал зі стоматологом у Рівному

У лютому 2021 року Україну сколихнула історія про знущання над дітьми у стоматологічній клініці.

Стоматолог Інна Кравчук била своїх маленьких пацієнтів, батьки дітей звернулися до поліції.

Детальніше про скандал зі стоматологом у Рівному читайте на Фактах ICTV.

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