Вместо суда — новая клиника: что известно о стоматологе из Ровно, избивавшей детей

История о стоматологе Ирине Кравчук, которую поймали на избиении маленьких детей во время приема, облетела всю Украину.

Первый случай произошел с 3-летней Ульяной. Мать девочки Екатерина слышала, как дочь бьется в истерике, но понятия не имела, что происходит за дверью.

— У нее порок сердца, у нее инвалидность, я ее (стоматолога. — Ред.) попросила, чтобы она была осторожной, потому что ребенку нельзя волноваться, — отметила Екатерина Мороченец.

5-летний Максим также пришел на прием к Инне Кравчук. Во время лечения стоматолог ударил ребенка о кресло.

— Он кричал не своим криком, я думала, что ему просто больно. Знаю по себе и людях, как бывает, а это ребенок. Я добьюсь того, чтобы она не работала в этой сфере, ей нельзя подходить к детям, — рассказывает мать Максима Анна Назарчук.

Кадры, на которых стоматолог издевается над детьми, были отсняты в частной стоматологической клинике Hollywood. Вскоре после скандала руководитель учреждения Инна Пекарская сообщила, что в Кравчук появилось высокомерие по отношению к коллегам и пациентам, а также стало пропадать терпение в работе с детьми. Именно поэтому стоматолога уволили из клиники.

Хотя Инна Кравчук уже открыла свою клинику. Говорить с журналистами там отказались, мол, исключительно через адвоката.

В полицию на Инну Кравчук пожаловались родители троих детей. Уголовное дело начали через легкие телесные повреждения и ненадлежащее исполнение медиком своих обязанностей. Записи, на которых врач применяет силу против маленьких пациентов, полицейские уже просмотрели, но, говорят, доказательством в суде это видео не будет.

Издевательства над детьми стоматолога из Ровно

Историю о стоматологе из Ровно и ее издевательствах над детьми придала огласки местная журналистка Виктория Мамотюк. Именно она опубликовала видео, на которых зафиксированы издевательства.

На одном из них видно, как стоматолог во время проведения манипуляций бьет маленького пациента головой о кушетку. Кроме того, это был не единственным случай, ее жертвой стал еще минимум один ребенок — девочка.