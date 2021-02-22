В городе Ровно избрали меру пресечения врачу-стоматологу, которая издевалась над детьми во время приемов. Ровенский городской суд выписал ей личное обязательство (обязанности, которые должен соблюдать фигурант дела).

Врача подозревают в частности по статьям ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Они предусматривают наказание в виде штрафа (до 850 грн), общественных (до 200 часов) или исправительных работ (до одного года).

Скандал со стоматологом в Ровно — что известно

В Ровно 29-летняя врач-стоматолог издевалась над детьми во время приема. Известно по меньшей мере о пяти жертвах, чьи родители обратились в полицию.

Правоохранители открыли пять уголовных производств против стоматолога Инны Кравчук.

Источник: Ровенский городской суд