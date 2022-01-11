Спроба поновити нормандський формат: у Києві відбулися важливі переговори

Чергова спроба поновити нормандський формат – ввечері 10 січня у Києві відбулася зустріч на рівні радників лідерів держав.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом.

Від Росії нікого не було нікого. Про результат розмови поки нічого невідомо.

Востаннє нормандська четвірка зустрічалася у Парижі. У форматі відеоконференції лідери України, Франції, Німеччини та Росії спілкувалися у листопаді 2020 року.

Наприкінці грудня 2021 року у Німеччині заявили про готовність до переговорів із РФ у будь-якому форматі, щоб обговорити російську ескалацію на українському держкордоні.

Водночас в німецькому уряді наголосили, що найпріоритетнішим залишається нормандський формат.

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