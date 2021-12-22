В Берлине заявили, что готовы к переговорам с Москвой в любом формате, чтобы обсудить российскую эскалацию на украинской госгранице.

– Мы хотим деэскалации и готовы к любым переговорам, – подчеркнул представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 22 декабря.

Он уточнил, что в правительстве Германии готовы к любой встрече, но предпочтительным остается Нормандский формат.

Напомним, по данным секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных.

Тем временем западные СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает за то, чтобы в начале 2022 года прошел Совет между Россией и Альянсом (Совет НАТО-РФ). Он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс относительно защиты всех союзников, а также по поводу права Украины выбирать собственный путь.

Альянс и США хотят обсудить изменение расположения военных в Европе на фоне новых вызовов.

Фото: Бундестаг