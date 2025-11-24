Стабилизация линии фронта лишит Путина козырей в переговорах – Фесенко

Украина и США подготовили обновленный рамочный документ о мире. Окончательные решения будут принимать президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

23 ноября в Женеве состоялись украинско-американские переговоры под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака и государственного секретаря США Марко Рубио.

Стороны подтвердили, что любые договоренности должны гарантировать уважение суверенитета Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.

Агрессивный стиль Трампа

Каковы позиции Украины в переговорном процессе, комментирует политолог Владимир Фесенко.

Есть положительные тенденции в переговорах Украины и США. По словам Фесенко, нынешняя ситуация вокруг переговоров с США напоминает события вокруг ресурсного соглашения. Поэтому, по его мнению, паниковать не нужно.

— У нас уже была сложная история с ресурсным соглашением, когда на нас давили безумно, агрессивно давили. Но я сегодня участвовал в дискуссии с некоторыми коллегами, я вижу, что и наши дипломаты, и многие украинские эксперты уже прекрасно понимают стиль Трампа. Сначала надавить агрессивно, а потом уже можно начинать мирные переговоры, если мы выдерживаем безумную агрессивную атаку в начале, — отметил политолог.

Эксперт считает, что именно это происходит сейчас. Поэтому ситуацию нужно воспринимать “в достаточно позитивном ключе”, поскольку украинской стороне удалось нейтрализовать часть рисков.

— Мы частично разминировали сплошное минное поле, которое было в первоначальном варианте этого так называемого мирного плана, — сказал Фесенко.

Реакция Москвы на мирный план

Однако остается ситуация вокруг России. Политолог предложил представить, что после вероятного визита президента Зеленского в Вашингтон согласуют компромиссный вариант мирного плана США.

После этого планируется визит Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера (зять Трампа, ранее – переговорщик на Ближнем Востоке, а теперь – в Украине) в Москву.

По словам Фесенко, большинство экспертов считает, что Россия может отклонить компромиссный вариант мирного плана так же, как отклонила в апреле план Кита Келлога, состоявший из 22 пунктов.

— Может быть другой вариант, якобы более конструктивный – чтобы не ссориться с Трампом, а Трамп остается очень важным для Путина, россияне могут согласиться на обсуждение, на возобновление переговоров, например, в Стамбуле, и начнется снова переговорный марафон, вполне вероятно – многомесячный марафон, где россияне будут давить на нас не только за столом переговоров, но и на фронте. Это стиль Путина, — отметил эксперт.

Политолог отмечает, что для Украины очень важно стабилизировать линию фронта, потому что это – определяющий фактор мирных переговоров. Это лишило бы Путина так называемых козырей, о которых так часто упоминает Трамп.

— Скорее всего, на этой неделе будут консультации наши с европейцами, американцы будут между собой совещаться, потому что там нет единой позиции. В составе переговорной делегации США есть, как минимум, три конкурирующие позиции. Одна – это Виткофф и Кушнер, вторая – это Джей Ди Венс и третья – это Марко Рубио, – говорит политолог.

Если американцы смогут договориться и выработать согласованную позицию, на следующей неделе возможна встреча Трампа и Зеленского, прогнозирует эксперт.

Предложения Европы относительно мира

По мнению Фесенко, важно то, что у Украины и Европы есть общая позиция по мирным переговорам.

— То, что Кремль не воспринимает (предложения Европы по мирному плану. – Ред.) абсолютно закономерно, логично, потому что позиции Европы соответствуют нашей позиции. Именно то, что у нас совместно с европейцами позиция, общее видение решения этой войны, выход из этой войны, это усиливает наши переговорные позиции с американцами, — отметил политолог.

По его словам, нужно обратить внимание на слова Рубио, который заявил, что не видел европейский проект.

— На будущее я бы советовал нашим европейским друзьям делать предложения не для СМИ, чтобы они появлялись в The Telegraph, а на столе у американцев. Тогда они станут основой для переговоров, — отметил Фесенко.

Однако, по его мнению, европейское предложение помогло Украине, хотя и опосредованно, на переговорах в Женеве.

— И, если совместные действия, совместная позиция Европы и Украины будут и в дальнейшем, это будет укреплять, усиливаться наши позиции и будем надеяться, что и позиции Европы также. Это положительный фактор, без сомнения, хотя европейский план на данный момент не будет основой переговоров, — подытожил он.

