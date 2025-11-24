Стабілізація лінії фронту позбавить Путіна козирів у переговорах – Фесенко

Україна та США підготували оновлений рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

23 листопада у Женеві відбулися українсько-американські переговори під головуванням очільника Офісу президента Андрія Єрмака та державного секретаря США Марко Рубіо.

Сторони підтвердили, що будь-які домовленості мають гарантувати повагу до суверенітету України і забезпечувати стійкий і справедливий мир.

Агресивний стиль Трампа

Які позиції України у переговорному процесі коментує політолог Володимир Фесенко.

Є позитивні тенденції щодо перемовин України та США. За словами Фесенка, нинішня ситуація навколо перемовин зі США нагадує події навколо ресурсної угоди. Тому, на його думку, панікувати не треба.

– У нас вже була складна історія з ресурсною угодою, коли на нас тиснули шалено, агресивно тиснули. Але я сьогодні брав участь в дискусії з деякими колегами, я бачу і дипломати наші, і багато хто з українських експертів вже чудово розуміють стиль Трампа. Спочатку натиснути агресивно, а потім вже можна починати мирні переговори, якщо ми вистаємо перед шаленою агресивною атакою на початку, – зазначив політолог.

Експерт вважає, що саме це відбувається зараз. Тому ситуацію треба сприймати “в достатньо позитивному руслі”, оскільки українській стороні вдалося нейтралізувати частину ризиків.

– Ми частково розмінували суцільне мінне поле, яке було в початковому варіанті цього так званого мирного плану, – сказав Фесенко.

Реакція Москви на мирний план

Однак залишається ситуація навколо Росії. Політолог запропонував уявити, що після ймовірного візиту президента Зеленського до Вашингтона узгодять компромісний варіант мирного плану США.

Після цього планується візит Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера (зять Трампа, раніше – переговорник на Близькому Сході, а тепер – в Україні) поїдуть до Москви.

За словами Фесенка, більшість експертів вважає, що Росія може відхилити компромісний варіант мирного плану так само, як відхилила у квітні план Кіта Келлога, що складався із 22 пунктів.

– Може бути інший варіант, нібито більш конструктивний – щоб не сваритися з Трампом, а Трамп залишається дуже важливим для Путіна, росіяни можуть погодитись на обговорення, на відновлення переговорів, наприклад, в Стамбулі, і почнеться знов переговорний марафон, цілком імовірно – багатомісячний марафон, де росіяни будуть тиснути на нас не тільки за столом переговорів, але на фронті. Оце стиль Путіна, – зауважив експерт.

Політолог наголошує, що для України дуже важливо стабілізувати лінію фронту, тому що це – визначальний чинник мирних переговорів. Це позбавило б Путіна так званих козирів, про які так часто згадує Трамп.

– Скоріше за все, на цьому тижні будуть консультації наші з європейцями, американці будуть між собою радитись, тому що там немає єдиної позиції. В складі переговорної делегації США є, як мінімум, три конкуруючі позиції. Одна – це Віткофф і Кушнер, друга – це Джей Ді Венс і третя – це Марко Рубіо, – каже політолог.

Якщо американці зможуть порозумітися і напрацювати узгоджену позицію, наступного тижня можлива зустріч Трампа і Зеленського, прогнозує експерт.

Пропозиції Європи щодо миру

На думку Фесенка, важливим є те, що у України та Європи є спільна позиція щодо мирних переговорів.

– Те, що Кремль не сприймає (пропозиції Європи щодо мирного плану. – Ред.) абсолютно закономірно, логічно, тому що позиції Європи відповідають нашій позиції. Саме те, що у нас спільно з європейцями позиція, спільне бачення розв’язання цієї війни, вихід цієї війни, це посилює наші переговорні позиції з американцями, – зауважив політолог.

За його словами, треба звертати увагу на слова Рубіо, який заявив, що не бачив європейський проєкт.

– На майбутнє я б радив нашим європейським друзям пропозицію робити не для медіа, щоб вони e The telegraph з’являлися, а на столі у американців. От тоді вони будуть основою для переговорів, – зазначив Фесенко.

Проте, на його думку, європейська пропозиція допомогла Україні, хоча і опосередковано, на переговорах у Женеві.

– І якщо спільні дії, спільна позиція Європи і України будуть і надалі, це буде зміцнювати, посилювати наші позиції і будемо сподіватися, що і позиції Європи також. Це позитивний чинок, поза сумнівом, хоча європейський план на даний момент не буде основою переговорів, – підсумував він.

