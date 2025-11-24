Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Украина находится в критическом моменте и тесно работает с партнерами, определяя шаги для завершения войны России.

Он отметил, что Украина добивается, чтобы в этих согласованных с США шагах были предусмотрены освобождение всех украинских пленных по формуле все на всех и полное возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Зеленский о мирном плане

– Сейчас мы находимся в критическом моменте и мы работаем очень тесно с США, с европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против нас, против Украины и действительно принести безопасность всем, – сказал Зеленский во время Четвертого Парламентского саммита Международной Крымской платформы.

Глава государства отметил, что сейчас в СМИ много шума и политического давления из-за решения, которое хочет принять Путин, и из-за правового признания его желаний.

Он подчеркнул опасность того, что российский диктатор хочет, чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не соблюдался.

– И я хочу подчеркнуть еще одну вещь. В тех шагах, которые мы координируем вместе с США, мы стараемся, чтобы в этих документах были чрезвычайно чувствительные пункты, включая освобождение всех украинских пленных из России по формуле все на всех и полное возвращение всех украинских детей, похищенных Россией, – заявил президент.

Зеленский также добавил, что это важные шаги, однако для настоящего достижения мира необходимо больше. Он отметил, что Украина продолжает сотрудничать с партнерами, особенно с США, ища компромисс, который усилит ее, а не ослабит.

Президент призвал участников саммита поддерживать Украину, европейские принципы, а также решение о передаче замороженных российских активов.

Он подчеркнул, что границы нельзя менять силой и что виновные в войне не должны оставаться безнаказанными. Зеленский добавил, что они должны отвечать за развязанную войну, и именно поэтому решение о замораживании российских активов является важным.

Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов “мирного плана” США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве после встречи представителей США и Украины госсекретарь Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров будут внесены изменения в американский “мирный план”.

