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Факты / Видео / Украина

Стать незаметным и уничтожить врага — учения артиллеристов на Ровенщине

Артиллеристы к бою готовы — на Ровенском полигоне завершилось очередное обучение бойцов 44-й бригады. Здесь даже опытные воины совершенствовали свои навыки в стрельбе из крупнокалиберных пушек, ведь никаких ошибок тяжелая артиллерия не прощает.

Грузовики буксируют вооружение — противотанковые пушки Рапира, крупнокалиберные Гиацинты и системы управляемого действия. Их применяют для уничтожения живой силы и техники противника, а также вражеских укреплений.

За считанные минуты бойцы должны стать незаметными для врага: развернуть боевые позиции, замаскироваться, и навести на противника пушки. От этого зависит жизнь не только артиллеристов, но и пехоты, которую они прикрывают.

И хотя сегодня тяжелая артиллерия отведена от переднего края согласно Минскими договоренностями, эти подразделения — в полной боевой готовности. Чтобы в случае угрозы нанести мощный удар российским наемникам и прикрыть наши подразделения.

Факты ICTV ранее писали про военные учения морпехов в Мариуполе.

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