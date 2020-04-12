Зачистить населенный пункт от врага: военные учения морпехов в Мариуполе
Армейцы не только защищают Украину на передовых позициях, но и постоянно совершенствуют свои навыки. Отрабатывают, в том числе, и наступательные действия.
Обучение проводят среди личного состава 503-го отдельного батальона морской пехоты — легендарных барсуков.
Действия всех подразделений четкие и просчитанные. К этому штурму морпехи несколько дней оттачивали навыки на полигоне.
Освобождение населенных пунктов — это уже далеко не позиционная война, к которой так привыкли бойцы. Это новый уровень. И другая ответственность.
Оценка учений от командира — хорошо с минусом. Потому что один ранен и один погибший. К счастью, тоже условные.
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