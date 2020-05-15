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Факти / Відео / Україна

Стати непомітним і знищити ворога – навчання артилеристів на Рівненщині

Артилеристи до бою готові – на Рівненському полігоні завершився черговий вишкіл бійців 44-ї бригади. Тут навіть досвідчені воїни вдосконалювали свої навички у стрільбі з великокаліберних гармат, адже жодних помилок важка артилерія не пробачає.

Вантажівки буксирують озброєння – протитанкові гармати Рапіра, великокаліберні Гіацинти та системи керованої дії. Їх застосовують для знищення живої сили і техніки противника, а також ворожих укріплень.

За лічені хвилини бійці мають стати непомітними для ворога: розгорнути бойові позиції, замаскуватися, та навести на противника гармати. Від цього залежить життя не лише артилеристів, а й піхоти, яку вони прикривають.

І хоча сьогодні важка артилерія відведена від переднього краю згідно з Мінськими домовленостями, ці підрозділи – в повній бойовій готовності. Аби в разі загрози завдати потужного удару російським найманцям та прикрити наші підрозділи.

Факти ICTV раніше писали про військові навчання морпіхів у Маріуполі.

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