Национальный институт рака, который должен был помогать людям с онкозаболеваниями, вместо лечения наживался на своих пациентах. Врачи брали с пациентов деньги за лекарства, которые уже купило государство и для больных они должны быть бесплатными.

Когда человек имеет онкологическое заболевание, то он готов отдать за спасение последнее. Именно на этом цинично и играли некоторые медики Национального института рака. С больного четвертой стадией рака мужчины врач требовал деньги за препараты, которые на самом деле, должны были поступать пациентам бесплатно, поскольку были закуплены для больницы за государственные деньги.

Больному раком легких Александру препарат не помог, ему даже стало хуже. Как выяснилось позже, у других пациентов все было так же.

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Александр не стал молчать и написал заявление в полицию. Начатое расследование показало факты, которые не вкладывают в голове. Те, кто должен спасать жизни, торговали спасением.

Схема, похоже была поставлена ​​на конвейер. Пациентам предлагали купить лекарства, которые уже купило государство. А полученные деньги делили между собой врачи. Полиция подозревает, что за бесплатные лекарства медики требовали у больных от 3 до 70 тыс. грн.

Кроме того, действовала еще и схема так называемых откатов. То есть победители тендеров на поставку оборудования и медикаментов должны были отдавать в карман чиновникам до 20% от стоимости поставки.

В сентябре четырех сотрудников Института рака отстранили от работы на время расследования. Впрочем, отстранен главный врач уверяет, что о тендерах и лекарственных схемаах ничего не знал. После такой огласки Министерство здравоохранения запустило масштабный аудит национального института.

За этим медицинским скандалом стоит проблема куда глубже. На медицину в Украине государство выделяет копейки, поэтому все соцсети и СМИ пестрят объявлениями о сборе средств. Тяжелобольных людей у ​​нас спасают всем миром.

Но вылечат ли тебя, зависит только от твоего кошелька. При этом хирурги которые здесь работают, делают операции мирового уровня на зарплату в 9 тыс. грн.

Оставляя медицину на голодном пайке создается искусственно поле для коррупции. Когда пациенты в постоянном страхе, что лекарств не хватит, а врачи в поиске заработка, десятки опытных онкологов просто оставляют Украину.

Но клятву Гиппократа украинская реальность отнюдь не отменяет. И те пациенты, которые осмелились пойти в полицию и поднять больную тему лекарственных поборов говорят, что посадить недобросовестных эскулапов для них не главное. Они хотят сдвинуть систему.

Пока Минздрав стал реформировать институт и обещает, что лечение онкобольных останется бесплатным.

Возможно, сдвинуть проблему сможет следующий этап медицинской реформы. Когда деньги из казны начнут выделяться не институту или больнице в целом, а на каждого персонального пациента.

Напомним, первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице успешно провели в Ковеле.