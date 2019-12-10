Стоматологія, репродуктологія, реабілітація: чому іноземці їдуть лікуватися в Україну

До українських стоматологів, репродуктологів та реабілітологів їдуть зі всього світу. Це іноземці, яким медиків порекомендували, або наші колишні громадяни, які за кордоном зрозуміли, що в Україні можуть лікувати добре.

За кордоном часто стільки уваги пацієнту як в Україні не приділяють, а до лікування ставляться значно прагматичніше.

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Лікувати зуби до нас їдуть з усього світу. Клініка Сергія Радлінського навіть налагодила для пацієнтів трансфер з аеропорту і побудувала готель.

Репродуктивні технології – ще один наш потенціал. В Україну із-за кордону їдуть народжувати сурогатні матері

Українські фахівці тепер мають не лише необхідні знання, а й обладнання, щоб перевірити наявність генетичних вад в ембріона. Але насамперед перевіряють майбутніх батьків, які можуть і не підозрювати, що мають проблеми.

Їдуть до нас лікувати діабет, на реабілітацію після травм, робити пластичні операції. Серед пацієнтів – багато вихідців з України, які за кордоном зрозуміли, що в нас може бути краще і дешевше.

Переважно приймають пацієнтів приватні клініки. Хоча це могли б робити і державні лікарні.

Щоб змінити ситуацію, потрібні законодавчі зміни, бо працювати є кому, є чим пишатись, а держава від цього отримує мізер.

Нагадаємо, першу в Україні трансплантацію нирки у районній лікарні успішно провели у Ковелі.

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