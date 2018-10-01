Страшно ходити: коли відремонтують підземні переходи у Києві

Зі столичними переходами справжня біда – ними реально страшно ходити. Увесь час боїшся, що на тебе ось-ось щось впаде, або вночі у темряві нападе.

Деякі переходи з лютого стоять з побитими МАФами, без світла, купами сміття і непотребу. Трапилась і інша халепа: тепер на звільнених площах поселились безхатьки.

Питання виділення коштів на ремонт підземних переходів не вирішено.

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Рік тому столичні чиновники обіцяли передати всі переходи на баланс одного підприємства, яке й наведе лад. Та досі цього не сталося. Щоправда, поступово столичні переходи змінюються, принаймні, в центрі.

Усього в столиці зо дві сотні підземних переходів. У центрі – кращі, а на околицях – вразливих можуть злякати. Вони потребують постійного догляду і порядку.

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Опубліковано Жовтень, 01 в 11:26



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