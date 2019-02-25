Страшный сон для фальсификаторов: МВД запустило сервис Выборы 2019

Президентская кампания заходит в свою горячую фазу, до голосования чуть больше месяца, кандидаты в президенты на старте ежедневных поездок по регионам. Для страны в этот период важно сохранять спокойствие, осознанно формировать свой выбор и симпатии и предотвращать любые попытки подкупа, злоупотреблений или иных нарушений избирательных прав и свобод.

Медиагруппа StarLightMedia, куда входит и телеканал ICTV, вместе с Гражданской сетью ОПОРА начали информационную кампанию за честные и свободные выборы, благодаря которой каждый украинец имел доступ к информации о своих избирательных правах и защите, и смог сообщать о нарушениях.

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Сегодня же МВД презентовало онлайн платформу Выборы-2019. Отныне на специальном сайте круглосуточно доступны все правонарушения, зафиксированные полицией во время избирательной кампании. Сейчас их уже более 1800. Чаще всего происходят случаи подкупа, хулиганства, незаконной наружной рекламы.

Каждый из случаев тщательно расследуют. Арсен Аваков утверждает: открытая статистика нарушений сделает предвыборную гонку прозрачнее. И прогнозирует: новая система станет страшным сном для фальсификаторов.

Между тем выборы в Украине могут стать одними из самых дорогих в Европе. По предварительным подсчетам, кандидат в Президенты, который реально борется за победу, тратит на кампанию в среднем более $200 млн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что StarLightMedia и Опора начали кампанию за честные и свободные выборы.

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