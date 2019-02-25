Страшний сон для фальсифікаторів: МВС запустило сервіс Вибори 2019

Президентська кампанія заходить у свою гарячу фазу, до голосування трохи більше місяця, кандидати в президенти на старті щоденних поїздок регіонами. Для країни у цей період важливо зберігати спокій, усвідомлено формувати свій вибір та симпатії і запобігати будь-яким спробам підкупу, зловживань чи інших порушень виборчих прав і свобод.

Медіагрупа StarLightMedia, куди входить і телеканал ICTV, разом з Громадянською мережею ОПОРА започаткували інформаційну кампанію за чесні та вільні вибори, завдяки якій кожний українець мав доступ до інформації про свої виборчі права та захист, та зміг повідомляти про порушення.

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Сьогодні ж МВС презентувало онлайн платформу Вибори-2019. Відтепер на спеціальному сайті цілодобово доступні всі правопорушення, зафіксовані поліцією під час виборчої кампанії. Зараз їх уже понад 1800. Найчастіше трапляються випадки підкупу, хуліганства, незаконної зовнішньої реклами.

Кожен з випадків ретельно розслідують. Арсен Аваков переконує: відкрита статистика порушень зробить передвиборчі перегони прозорішими. І прогнозує: нова система стане страшним сном для фальсифікаторів.

Тим часом вибори в Україні можуть стати одними з найдорожчих у Європі. За попередніми підрахунками, кандидат у Президенти, який реально змагається за перемогу, витрачає на кампанію в середньому понад $200 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що StarLightMedia та Опора розпочали кампанію за чесні та вільні вибори.

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