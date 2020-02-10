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Факти / Відео / Україна

Стріляють як тільки бачать наших: ситуація під Авдіївкою

Авдіївський ліс як із старої дитячої казки. Зараз тут буквально тонни снігу. Є плюси і мінуси такої погоди. Один з недоліків, що до передової доводиться буквально пробиратися.

Є місця, де з військовим треба йти слід у слід, інакше втопишся у заметах. Незручним пересуванням користуються бойовики, відкриті місця через складність дороги доводиться проходити повільніше, тому  терористи відкривають вогонь.

Ситуація під Авдіївкою, попри морози і сніг, стабільна – стріляють.

Звідки відкривають вогонь російсько-терористичні війська тепер і вдень, і вночі видно як на долоні.

Підступність гранатометного пострілу в тому, що ніколи не знаєш, куди він прилетить, тому, почувши характерний звук, ховайся.

На Приазов’ї калібри більше. Напередодні на позиціях розірвалось 11 мін.

Щоби атакувати українські позиції, схема у ворога проста: необхідно зібрати усіх військових біля вогневих точок.

Факти ICTV раніше писали про те, що збільшилась активність ворога на підступах до Маріуполя.

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