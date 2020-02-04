Вражеские обстрелы и укрепления позиций ВСУ – ситуация на передовой

На передовой за 4 февраля было уже 8 обстрелов. К счастью, наши воины не пострадали.

Горячее всего возле Маринкы, Красногоровки, Авдеевки, Орехового, Новотошковского и Травневого.

Увеличилась активность врага на подступах к Мариуполю. Бьют не только из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – все чаще оккупанты применяют запрещенные минометы.

Татьяна Уралова вернулась с передовых позиций, где в последние дни было особенно неспокойно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит режим тишины на передовой.

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