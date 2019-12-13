Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета

У Печерському суді столиці двом підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, почнуть обирати міру запобіжного заходу.

До п’ятої ранку правоохоронці по цій справі обшукували помешкання волонтерів Наталії та Євгена Акастьолових. З квартири вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп’ютери і зареєстрований мисливський карабін.

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Цієї ж ночі обшукали і квартиру Юлії Кузьменко. За словами адвоката у неї вилучили особисті речі, вибухівки не знайшли.

Справу іншого підозрюваного – добровольця та музиканта Андрія Антоненка, у якого 12 грудня провели обшук, також розгляне суд. Водночас, командування ССО Збройних сил України, де служить Антон, дало бійцю позитивну характеристику.

Також стало відомо, що одна з підозрюваних у вбивстві має алібі – народна депутатка від партії Європейська солідарність, ветеранка Яна Зінкевич надала довідку, що Яна Дугарь на момент скоєння злочину перебувала в зоні проведення АТО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі оприлюднили лише 5% усієї інформації про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, поліція вважає, що організатором вбивства Шеремета був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко.

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