Суд поновив розслідування проти експертів у справі Зайцевої

Проти експертів інституту Бокаріуса, які робили технічні дослідження у трагічній харківській ДТП, поновили розслідування.

Суд скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Притягнути до відповідальності експертів намагається адвокат Геннадія Дронова.

До роботи цих експертів було чимало питань і в суду, і в представників потерпілих. Фахівці науково-дослідного інституту судових експертиз не змогли вирахувати швидкість Lexus, встановити межі перехрестя, помилилися, на який сигнал світлофора виїхав на перехрестя Дронов, та зробили висновок, що Олена Зайцева не могла уникнути ДТП, таким чином, переклавши майже всю провину на Дронова.

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Інші висновки були в дніпровських експертів – вони вказали, що Зайцева могла уникнути зіткнення, якби просто натиснула на гальма, і вирахували швидкість її машини.

Відтак адвокат домігся відкриття провадження за статтею введення в оману суду або неправдиві висновки експерта. Однак справу вже двічі закривали.

Також прокуратура відновила розслідування щодо експертів у справі про резонансну ДТП на вулиці Сумській у Харкові.

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